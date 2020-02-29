بصور الذكريات.. ياسين السقا يحتفل بعيد ميلاد والده.. والأخير يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بصور تجمعهما، وواحدة ضمت إلى جوارهما أمه وشقيقته، حرص ياسين، نجل الفنان أحمد السقا على إرسال أمنياته لوالده بعام جديد سعيد، بمناسبة عيد ميلاده.

نشر ياسين الصور عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، متمنيًا السعادة لوالده، وواصفًا إياه بالمثل الأعلى والنموذج "أفضل ممثل في عصرنا، العمود الفقري لأسرتنا، ورقم واحد لدي إلى الأبد.. بحبك"، ليرد السقا "بحبك يا زوكا".

أحمد السقا أحد أشهر نجوم السينما والدراما التليفزيونية في مصر والعالم العربي، ولد في 1 مارس عام 1973، هو ابن المخرج الكبير الراحل صلاح السقا، جاءت بدايته من خلال شاشة التليفزيون، مشاركًا في عدة سهرات ومسلسلات ناجحة، جعلت الجمهور يرتبط به ويحرص على متابعة أعماله، وذهب للسينما مقدمًا أدوارًا ثانية، وسرعان ما أصبح أحد أهم أبطالها.

من أعماله: "مافيا"، "تيتو"، "أفريكانو"، "شورت وفانلة وكاب"، "حرب أطاليا"، "تيمور وشفيقة"، "الجزيرة"، "إبراهيم الأبيض"، "الديلر"، "المصلحة".