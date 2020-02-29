أول تعليق من ديانا كرزون بعد الاحتفال بـ"خطوبتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بعدة صور من حفل "خطوبتها"، الذي أقيم أمس الجمعة 28 فبراير، على الإعلامي معاذ العمري.

وظهر في الصور كفي ديانا ومعاذ بعد ارتداء خاتم "الخطوبة"، وكتبت الأولى في تعليقها "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تمت الجاهة والخطوبة في هذه الليلة المباركة، أسأل الله أن يبارك لنا ويكتب لنا ولكم الخير.. اللهم لك الحمد".

وكانت "ديانا" أعلنت منذ أيام بأحد البرامج الإذاعية بالأردن، عن خطبتها من "العمري" بعد قصة حب جمعتهما.