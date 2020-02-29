أحلام عن مهرجان الفجيرة: "منتج يخاطب العقول..وأثبت نفسه على الخريطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
قالت الفنانة أحلام، إن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، استطاع أن يثبت نفسه على خريطة المهرجانات الفنية الدولية هذا العام.
ونشرت أحلام، صورا لها عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "ليلة كانت كالحلم في إمارة الفجيرة التي أصبحت منبرًا إماراتيًا ودوليًا متميزًا في تنظيم المهرجانات الفنية والثقافية، فمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، أثبت نفسه على خريطة المهرجانات الفنية الدولية، لما يحتويه من منتج فني راقي يخاطب العقول".
يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام، أحيت مؤخرًا حفلا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، بمسرح الكورنيش الرئيسي بدولة الإمارات العربية.
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