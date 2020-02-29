تراند اليوم : فيديو| ممثلة شهيرة تنهمر في البكاء: فكرت في الانتحار



غلبت الفنانة الكويتية لولوة الملا، دموعها، وأجهشت في البكاء خلال استعادتها لمرحلة من حياتها، قالت إنها كانت تعاني فيها من اضطرابات نفسية، إلى الحد أنها فكرت في الانتحار.

وقالت الملا في لقاء مع برنامج "السندريلا" على قناة "atv الكويت"، إنها وصلت لمرحلة عمرية معينة ظلت تسأل فيها نفسها عن سبب تعرضها لبعض الأحداث التي لم تكن راضية عنها.

وأشارت إلى أنها بعد فترة من التفكير قررت التخلص من حياتها ومحاولة الانتحار، بعد تعرضها لاكتئاب شديد، ومعاناتها من اضطرابات نفسية.

وتابعت: "حاولت الانتحار وما كنت بروحي كان وياي أهلي وتعديت هالمرحلة"، لافتة إلى أنه وجدت الدعم من أسرتها التي ساعتها على تجاوز هذه الفترة العصيبة من حياتها، وإنقاذها من الموت.

ولولوة الملا (32 عامًا) بدأت مشوارها المهني مع مجموعة "شنو يعني" من خلال مشاركتها في عدد من "الاسكتشات" الدرامية التي كانت تُعرض على قناتهم الخاصة عبر موقع "يوتيوب"، ثم انتقلتُ إلى مؤسسة "لوياك"، حيث انخرطتُ في أنشطتها المسرحية والإبداعية.

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بعدها تلقيت عرضًا للمشاركة في مواد فنية ذات صبغة دعائية لإحدى الشركات الكبرى، بناءً على ترشيح من أحد الأصدقاء.

حصلت على فرصة تصوير إعلان لإحدى شركات الاتصال الكويتية (زين) و الذي عرض على كثير من القنوات الكويتية والعربية، وهو ما فتح لها أبواب الحظ، عندما توجّهتُ نحو الدراما التلفزيونية عام 2015 من خلال مسلسل "أمنا رويحة الجنة".

في عام 2016 شاركت بعملين وهما في مسلسل نوايا مع الفنانة سعاد عبد الله وبياعة النخي مع الفنانة حياة الفهد.