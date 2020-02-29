صبرى عبد المنعم : الحمد لله على تكريمى وأنا على قيد الحياة

عبر الفنان صبرى عبد المنعم عن سعادته بتكريمه فى الدورة ال68 لمهرجان المركز الكاثوليكى .



وقال صبرى الحمد لله أنهم تذكروا تكريمى وأناعلى قيد الحياة ، أعتدنا أن يتسلم أولادنا الجوائز بعد رحيلنا ، لكن المركز الكاثوليكى يهتم دائما بالفن الراقى ويعطى فرصة لكل موهوب أن يجد مكانه بين الجوائز.



وبدأت فعاليات افتتاح المهرجان مساء الجمعه الماضية ،و المهداه دورته إلى روح المخرج الراحل سمير سيف، بموسيقى لاوركسترا المايسترو محمد هويدى تشمل الموسيقى التصويريه للأفلام المشاركة فى الدورة الجديدة .



وبدأ توزيع جوائز المهرجان، وحصل على جائزة الريادة السينمائية كلا من

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الفنان عادل إمام الذى حضر أبنه رامى وأعتذر عن غياب والده، وكرم المهرجان الفنانة نيللي، والفنانة شيرين، والفنان أشرف عبد الغفور الذى أهدى التكريم لصديق عمره سمير سيف، وضجت الصالة بالتصفيق للفنان صلاح عبدالله، الذى حضر لتسلم الجائزه رغم مرضه .



و حصل المخرج عمر عبد العزيز على جائزة المركز الخاصة، وذهبت جائزة فريد المزاوي إلى المخرج محمد فاضل .



وحصل الفنان زكي فطين على جائزة الأب يوسف مظلوم، وجائزة التميز الإعلامي لأسامة الشيخ. وجائزة الإبداع

الفني لكل من السيناريست مجيد طوبيا، والمونتيرة ليلى فهمي. ومدير التصوير سمير فرج، والموسيقار حلمي بكر وأستغل الفرصة للتعبير عن استياؤه لانتشار اغانى المهرجانات متمنيا ان يعم الفن الراقى الحياة ، والسيناريست يوسف معاطي – لم يحضر-.



وفي جوائز الدراما حصل الفنان سيد رجب على جائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل العروسة وصفق له الحضور كثيرا، وتسلم ايضا جائزة الفنانه سوسن بدر كأفضل ممثلة عن نفس المسلسل، وأعطت إدارة المهرجان جائزة المركز التشجيعية للفنانة الشابة مي عمر.

وتشكلت لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كل من الفنانة رغدة، والفنان أحمد بدير، والفنانة لقاء الخميسى، والمخرج هانى لاشين، والمونتيرة غادة جبارة، ومدير التصوير سامح سليم، والموسيقار راجح داود، والناقد عصام زكريا.