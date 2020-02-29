عبيد الأحبابي :مستوي الكتابة والتأليف وصل إالي أوج ازدهاره في الوطن العربي

قال المؤلف عبيد الأحباب، أن مستوي التأليف والكتابة في الوطن العربي وصل إلي أوج ازدهاره لما يقدم من أعمال كتابية في الشعر والمؤلفات في الكتب، لافتًا إلى أنه أصبحت المهرجانات العربية أداة جذب لمئات المؤلفين ومادة خصبة يبدع فيها الكاتب . العربية أداة جذب لمئات المؤلفين ومادة خصبة يبدع فيها الكاتب . وأضاف: "الكتب والمؤلفات التي نشرت لي في أرجاء الوطن العربي والمهرجانات الدولية كانت بمثابة حافزًا كبيرًا لزيادة أسهم التأليف والإبداع في مؤلفاتي الكتابية لذلك حرصت دومًا أن أقدم المزيد من التأليف وطرح الكتب التي تهم كل قراء الوطن العربي ناهيك عن الموضوعات المختارة التي أروجها لجمهوري علي السوشيال ميديا ويشاركني أعمالي قبل طرحها. بمثابة حافزًا كبيرًا لزيادة أسهم التأليف والإبداع في مؤلفاتي الكتابية لذلك حرصت دومًا أن أقدم المزيد من التأليف وطرح الكتب التي تهم كل قراء الوطن العربي ناهيك عن الموضوعات المختارة التي أروجها لجمهوري علي السوشيال ميديا ويشاركني أعمالي قبل طرحها.

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