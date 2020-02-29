الليلة.. عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالتجمع الخامس

يستعد الهضبة عمرو دياب، لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا بالتجمع الخامس، مساء اليوم، السبت، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.



ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وتراوحت أسعار التذاكر حول

4 فئات، وأسعارها: 500 جنيه، و750 جنيهًا، و1500 جنيه، و2500 جنيه.



الجدير بالذكر أنه طرح مؤخرًا المطرب عمرو دياب ألبومه الجديد

بعنوان "سهران"، الذي يحتوي على 14 أغنية، وتعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، صابر كمال، عمرو مصطفى، عزيز الشافعي، محمد يحيى، طارق مدكور، رامي سمير، أسامة الهندي ونادر حمدي.