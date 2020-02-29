هذا ما يلقّب به أحمد السقا بين اصدقائه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اشادت الممثلة المصرية ​منى زكي​ بصديقها الممثل المصري ​أحمد السقا​، مشيرة الى انه يتميز بالكرم والشهامة.

واتى حديث منى خلال حلقة خاصة بمناسبة عيد ميلاد السقا، وذلك من خلال رسالة مصورة لبرنامج "التاسعة" على قناة "مصر الأولى".

وقالت منى في رسالتها: "عشرة طويلة إحنا مربيين عيال بعض، وعارفين وأصحاب عائلات بعض".

واضافت: "يا ساموراي إحنا بنموت فيك وبنحبك وربنا يديك الصحة ودايما تعمل حاجات تجنن وكل سنة وأنت ‏طيب عقبال 200 سنة".‏ وتجدر الاشارة هنا الى ان ساموراي هو لقب السقا بين اصدقائه.

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