إعترافات خطيرة ضدّ دنيا بطمة في قضية "حمزة مون بيبي"

ميرنا وليد - بيروت - تواجه الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ خطراً كبيراً في موقفها في قضية حساب "​حمزة مون بيبي​"، وذلك بعد أن أدلت مصممة الأزياء المغربية ​عائشة عياش​ بإعترافات ضدّها، مشيرةً إلى أن بطمة هي من بين المديرين المنفذين للحساب بمعاونة شقيقتها وبعض الأفراد الآخرين.

وأكدت عائشة عياش في أقوالها بأن النواة الأساسية في حساب "حمزة مون بيبي" هو الإعلامي سيمون بلبشير، وأنه العقل المدبر لكل ما حدث بالحساب، إضافة إلى أن صاحب الوكالة الملقب بمول الفيراري، متورط من بين المنفذين بالحساب.

وكان تمّ ترحيل عائشة مؤخراً من الإمارات بطلب من سلطات بلادها، وتم إعتقالها فور وصولها إلى المطار، والتحقيق معها أمام قاضي التحقيق بمدينة مراكش المغربية مساء الجمعة، والذي أمر بحبسها في حالة اعتقال بسجن الوردية بالمغرب، وتم توجيه اتهامات لها بالمشاركة في بث صور وأقوال تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدأية للمعنيين بالأمر.

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