هل يعاني عادل إمام من فيروس "كورونا"؟

ميرنا وليد - بيروت - اثار غياب الممثل المصري ​عادل إمام​ عن عزاء الرئيس المصري الأسبق ​محمد حسني مبارك​ بلبلة كبيرة، الى جانب عدم حضور تكريمه ايضا بالمركز الكاثوليكي في مصر، اذ ان ابنه المخرج المصري ​رامي إمام​ قد تسلّم التكريم عنه، وكشف ان والده لم يحضر المناسبتين بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، مضيفا بطرافة انه لا يعاني من فيروس "كورونا".

الجدير ذكره ان عادل إمام انتهى مؤخرا من تصوير مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، وداليا البحيري، وحمدى الميرغني، وطارق الابياري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد، احمد فريد وإلهام عبد البديع.

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