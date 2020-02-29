دنيا سمير غانم تكسر الأطباق والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​دنيا سمير غانم​ مقطع فيديو يظهر قيامها بتكسير الأطباق بأحد مطاعم دبي، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا بين المتابعين الذين أرادوا معرفة سبب قيامها بذلك.

وسر تصرفها هذا يعود الى عادة يونانية قديمة، إذ كانوا يكسرون الأطباق بعد انتهاء وجبتهم بدلا من غسلها.

الجدير ذكره ان دنيا سمير غانم تخوض بطولة فيلم "تسليم أهالي"، وهو أول بطولة مطلقة لها في السينما بعد مشاركتها في أعمال كبطلة نسائية الى جانب الممثلين المصريين أحمد مكي وأحمد عز وأحمد حلمي.

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