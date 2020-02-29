ميرنا وليد - بيروت - تتابع الفنانة الجزائرية ​أمل بوشوشة​ تصوير مسلسلها الجديد "​النحات​" الى جانب الممثل السوري ​باسل خياط​ وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين والسوريين، وقد انتهت أمل من تصوير البوستر الخاص بالمسلسل بسرية تامة كي لا يتم فضح أي من تفاصيل شخصيتها واللوك الذي ستظهر به على ان يتم الكشف عن التفاصيل بالفترة القصيرة المقبلة .

وكانت الأيّام الأولى قد إنطلقت مع تصوير مشاهد باسل خيّاط الذي يؤدّي دور البطولة وإلى جانبه الممثلات أمل بشوشة وليا بو شعيا وندى أبو فرحات، على أن ينتقل فريق العمل لاحقاً لتصوير بقيّة مشاهد المُسلسل في شمال لبنان.

ينقل "النحّات" قصّة "يمن" الذي يُقرّر إقامة دورة تدريبيّة في النحت في إحدى الجامعات، ما يضطرّه لترك والدته والإنتقال للعيش في بيت العائلة المُقفل منذ وفاة والده. صُور من الماضي وذاكرة حياة لا يعرفها تُغيّر مصيره ومسار حياته...

يجمع العمل نخبة من أبرز وجوه الدراما نذكر من بينهم دياموند أبو عبود وفادي ابراهيم وجوزيف بو نصّار ودارينا الجندي ويارا قاسم وإيلي متري وكارول عبود وأليكو داوود وعصام الشناوي وقاسم منصور وغيرهم...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- أمل بوشوشة تنتهي من تصوير بوستر النحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.