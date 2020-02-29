تراند اليوم : زينة مكي عانت من هذا المرض ونالت شهرة في أدوار جريئة.. وماذا عن الإغراء؟

ولدتزينة مكيعام 1990 في الكويت، ثم عادت إلى لبنان عند بلوغها سن الرّشد، ودرست كتابة السيناريو والإخراج في جامعة “سيدة اللويزة”، ولديها العديد من الأدوار التمثيلية في أكثر من 10 أفلام قصيرة.
تولّت دور البطولة في فيلم طويل بعنوان “حبة لولو”، فازت بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في “مهرجان موناكو” عام 2012 عن فيلم “انحنى دون أن ينكسر”.
كما أنها أدت دور البطولة في مسلسل “درب الياسمين” إلى جانب الممثل باسم مغنية، والذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2015. وتفوّقت بشخصية يمنى في مسلسل “ما فيي” على محطة “mtv”، بجزئيه الأول عام 2019، والثاني عام 2020