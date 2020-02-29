تراند اليوم : زينة مكي عانت من هذا المرض ونالت شهرة في أدوار جريئة.. وماذا عن الإغراء؟

ولدت​زينة مكي​عام 1990 في الكويت، ثم عادت إلى ​لبنان​ عند بلوغها سن الرّشد، ودرست كتابة السيناريو والإخراج في جامعة “سيدة اللويزة”، ولديها العديد من الأدوار التمثيلية في أكثر من 10 أفلام قصيرة.

تولّت دور البطولة في فيلم طويل بعنوان “​حبة لولو​”، فازت بجائزة أفضل فيلم وثائقي قصير في “مهرجان موناكو” عام 2012 عن فيلم “انحنى دون أن ينكسر”.

كما أنها أدت دور البطولة في مسلسل “​درب الياسمين​” إلى جانب الممثل ​باسم مغنية​، والذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2015. وتفوّقت بشخصية يمنى في مسلسل “ما فيي” على محطة “mtv”، بجزئيه الأول عام 2019، والثاني عام 2020