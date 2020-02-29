كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 01:00 مساءً - تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب سوري يدعى عبد الله المحمد، في إحدى مناطق إدلب في شمال سورية، وهو يحاول طمأنة ابنته سلوى التي تبلغ 3 أعوام من القذائف والصواريخ، الأمر الذي جعلها تضحك عند سماع انفجارها.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مؤثر.. لأب سوري جعل طفلته تضحك بدلاً من البكاء تحت القصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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