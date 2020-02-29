الحكومة الكندية تعتزم وقف دفع تكاليف حماية الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وابنهما آرتشي

السبت 29 فبراير 2020

تعتزم الحكومة الكندية وقف دفع تكاليف حماية الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل وابنهما آرتشي، ابتداءً من 31 مارس المقبل، حين يتغير وضعهما داخل العائلة المالكة.



وأظهر استطلاع للرأي أن 77% من الكنديين لا يؤيدون تحمل كلفة ضمان أمن الأمير هاري خلال إقامته وعائلته في كندا، معتبرين أن الزوجين ليسا في البلاد كممثلين للملكة.

ويعيش هاري وميجان، في منزل فخم على الساحل الغربي لكندا مع ابنهما آرتشي الذي ولد في مايو/أيار.

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وأثار الزوجان صدمة في أرجاء قصر ويندسور وفي بريطانيا، الشهر الماضي، بقرارهما الانسحاب من النشاطات البروتوكولية للعائلة الملكية.

وقالت وزارة السلامة العامة في كندا: "في حين أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، معترف بهما كشخصين يجب حمايتهما دوليا، فإن كندا عليها التزام تقديم مساعدة أمنية لهما".

وأضافت: "بناء على طلب شرطة العاصمة (لندن) تقدم الشرطة الملكية الكندية المساعدة لهما منذ وصول الدوق والدوقة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وستتوقف المساعدات في الأسابيع المقبلة بسبب تغير وضعهما داخل العائلة الملكية اعتبارا من 31 مارس/آذار".

وكانت الحكومة الكندية، قالت الخميس، إنها تدفع كلفة الحماية الأمنية للأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان منذ وصولهما إلى كندا رغم مزاعم رئيس الوزراء جاستن ترودو المخالفة لذلك الإعلان في يناير/كانون الثاني، ووعدت بوضع حد لهذا الأمر.