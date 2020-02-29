رومان بولانسكي يفوز بجائزة سيزار كأفضل مخرج

متابعة بتجــــــــرد: فاز المخرج البولندي الفرنسي رومان بولانسكي بجائزة سيزار كأفضل مخرج عن فيلمه “جاكوز” خلال حفل لتوزيع الجوائز بالأوسكار الفرنسي.
وجاء فوز “بولانسكي” رغم تقدم أعضاء الأكاديمية الفرنسية للفنون وتقنيات السينما التي تمنح الجوائز في وقت سابق هذا الشهر باستقالة جماعية اعتراضا على تصدّر بولانسكي لقائمة الترشيحات، وهو المطلوب في الولايات المتحدة بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ 13 سنة عام 1977.
بالمقابل، شهد الحفل خروج الممثلة اديل هاينل المرشحة لجائزة سيزار عن أفضل ممثلة بشكل غاضب من قاعة الحفل احتجاجا على فوز بولانسكي.
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