الأمير هاري يتعاون مع نجم بوب في أغنية خيرية

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متابعة بتجــــــــــرد: انضم الأمير البريطاني هاري إلى نجم البوب جون بون جوفي في استوديوهات آبي رود بلندن، بينما يسجل المطرب أغنية خيرية لدعم مؤسسة تشرف على “إنفيكتس غايمز” دورة الألعاب متعددة الجنسيات المخصصة للعسكريين: المرضى، والجرحى.
تبادل الأمير ونجم البوب التحية في الاستوديو، حيث سجلت فرقة “بيتلز” عدداً من الألبومات.
يعيد بون جوفي تسجيل أغنيته «أنبروكن» (لا ينكسر) التي سجلها عام 2019 بمساعدة المؤسسة التي تشرف على المنافسات الرياضية والتي أسسها هاري.
وجرى إنتاج الأغنية لإلقاء الضوء على قدامى المحاربين الذين يتعايشون مع اضطراب ما بعد الصدمة.
وشُوهد الأمير هاري ونجم البوب لدى تسجيل الأغنية، واضعين سماعتي رأس، بينما حمل بون جوف غيتاراً.
ويعد هذا من أحدث التواصلات الرسمية للأمير هاري، الذي أعلن تنحيه عن مهامه الملكية، اعتباراً من مارس المقبل.
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