محامي أحمد عز يكشف ما حصل بين موكله وشقيقة زينة: “أمتلك أدلة البراءة”

متابعة بتجــــــــرد: فجر أشرف عبد العزيز، محامي الفنان أحمد عز، خلال لقائه في حلقة برنامج ET بالعربي، مفاجآت عدة حول قضية تعدي نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة، على موكله بأحد فنادق الساحل الشمالي والتي تم تأجيلها إلى 31 آذار (مارس) المقبل، حيث أكد أنه يمتلك عدة أدلة تثبت براءة موكله من تهمة التعدي على نسرين، مؤكدًا أن العكس هو ما حدث، موضحًا أنه تقدم للمحكمة بتسجيل صوتي يثبت أن عز كان يجلس بأحد فنادق العلمين ويجري لقاءً صحافيًا مسجلاً، حينما فوجئ بقدوم نسرين، التي سرعان ما تعدت عليه بالسب والضرب.

كما أشار إلى أنه تقدم أيضًا للمحكمة بمقطع فيديو تم تسجيله بواسطة كاميرات المراقبة بالفندق، مشيرًا إلى أن عز، يظهر خلاله وهو يجلس على إحدى الطاولات برفقة أحد الأشخاص، وأن نسرين هي من توجهت إليه وبادرت بالسب والضرب.

من ناحية أخرى، حرص النجم أحمد عز على تقديم العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والذي أقيم في مسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، رغم انشغاله بعرض مسرحية “علاء الدين” أمس (الجمعة).

وذهب “عز” إلى العزاء، ومن ثم توجه إلى مسرح “كايرو شو” من أجل تقديم العرض، بخاصة أن المسرح كان كامل العدد.