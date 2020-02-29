كارول سماحة تثير ضجة كبيرة في باريس والشرطة الفرنسية تتدخل

متابعة بتجــــــــرد: صوّرت النجمة اللبنانية كارول سماحة كليب جديد في العاصمة الفرنسية باريس، لأغنية تحمل اسم “مش هعيش” من المقرر أن تبصر النور قريباً.

وأثارت كارول ضجة عارمة في باريس أثناء تصوير أحد مشاهد الكليب، حيث كانت تحاول في سياق الأحداث الدرامية للعمل الإنتحار وهي تقف على شرفة أحد المنازل، فاعتقد المشاة تحت تلك الشرفة أنها فعلاً تحاول الإنتحار فراحوا يطلبون منها عدم القيام بذلك وتزامناً مع تلك اللحظات تدخل رجال من الشرطة الفرنسية ودخلوا المنزل للتحقيق معها.

وأكدت كارول للشرطة ومعها مخرج الكليب جاد شوري أن الموضوع ليس الا تمثيل مشهد خاص بالفيديو كليب وقدم “شويري” بدوره الاثباتات من خلال ورقة التصريح بالتصوير وتحول الجو الى جو فكاهي بعد أن عرف الناس كما الشرطة أن الأمر هو مجرد لقطة تصوير.

أغنية “مش هعيش” هي باللهجة المصرية، من كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام في مصر، استعداداً لطرحها قريباً في أوّل تعاون يجمعها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال فنيّة تعرض حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـAnghami Originals.