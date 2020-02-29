مايا دياب تغني لأوّل مرّة باللهجة الخليجية

متابعة بتجــــــــرد: يبدو أن النجمة اللبنانية مايا دياب بصدد تقديم أغنية باللهجة الخليجية لأوّل مرّة في مشوارها الفني.

وكشف برنامج “ذا إنسايدر بالعربي” في لقاء خاص مع مايا دياب والفنان فايز السعيد في كواليس تسجيل أغنية “لا مستحيلا” لمبادرة “صناع الأمل”، عن أن مايا ستغني لأوّل مرّة باللهجة الخليجية من ألحان “السعيد”.

من جانبه صرّح فايز السعيد للبرنامج أن الأغنية ستكون باللهجة البيضاء، أو ما يعرف باللون “الخليجي المودرن”، في خلطة موسيقية تناسب شخصية مايا دياب المتميزة. أمّا مايا فقالت من جانبها: “الأغنية فايزية وستكون بدون شك فايزة” في إشارة منها إلى ثقتها بنجاح التعاون الفني بينها وبين فايز السعيد.

تجدر الإشارة إلى أن مايا دياب طرحت في الساعات الماضية كليب أغنيتها الجديدة “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الخاص بها فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.