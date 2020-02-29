Feb 29, 2020 رُزق الفنان ربيع بارود وزوجته بمولودتهما الاولى ماريا. ورحب بارود بطفلته على طريقته الخاصة حيث نشر صورة له وهو يحمل حقيبة ضخمة كُتب عليها Daddy Bag. Advertisements وعلّق بالقول: “أنا الآن رسمياً أب”. وتابع “أهلا بك في هذا العالم الطفلة ماريا الله يبارك فيك ويحميك” وكان ربيع بارود قد نشر مطلع شهر فبراير الجاري صورتين له ولزوجته غير واضحتين ولكن يظهران ملامحه هو وزوجته التي بدا بطنها بارزاً جراء تقدمها في مراحل الحمل. أخبار ذات صلة: بالصور- ربيع بارود ينتظر مولوده الاول، وهكذا أعلن الخبر







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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- ربيع بارود يستقبل مولوده الأول.. وهكذا رحّب به لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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