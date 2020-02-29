فريدة سيف النصر: أخبروني أنني تريند.. ولا يفرق معي "اللوك"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أبدت الفنانة المصرية فريدة سيف النصر سعادتها بردود أفعال الجمهور على دورها في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، مشيرة إلى أنها لمست نجاح الشخصية من خلال آراء المقربين منها وزملائها في الوسط الفني.

وقالت فريدة في لقاء خاص مع "فوشيا": "توحدت مع شخصية طاطا في المسلسل، لدرجة أن البعض كانوا يتواصلون معي ويطلبون مني أن أتحدث معهم بطريقة طاطا".

وأضافت: "كما تواصل معي بعض المشاهير مثل غادة نافع ابنة الفنانة ماجدة وقالت لي لقد قاطعت المسلسل من بعدك وحزنت للغاية".

وأردفت سيف النصر: "أخبروني أنني تريند وأنا لا أعلم ماذا تعني هذه الكلمة، وقالوا لي إنهم صنعوا كوميكس من شخصيتي في المسلسل".

وواصلت: "شاركت في أكثر من عمل درامي مؤخرا، هي الأب الروحي، وحواديت الشانزليزيه وبدون ذكر أسماء، وتلقيت إشادة خاصة من محمود حميدة الذي قال لي ذات مرة (إنتي جبارة ومفترية)، ويسرا أيضا قالت لي (إنتي مجنونة تمثيل)".

وتابعت: "أقدم أعمالا فنية كل 3 أو 4 سنوات، لذا لا أقدم أي دور يعرض علي، وكل الأدوار التي أتلقاها وتنال إعجابي أقدمها على الفور، ولا يفرق معي اللوك الذي سأظهر به".

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وعن موسم دراما رمضان المقبل، قالت: "أشارك الفنان ياسر جلال في بطولة مسلسل الفتوة، وأجسد فيه دور رجل وسوف أرتدي فيه ملابس رجل أيضا".

وعن شخصيتها في مسلسل "ولاد إمبابة"، قالت: "امرأة بخيلة جدا كلما تذهب إلى بلد تتزوج منها، ففقدت الكثير من أولادها وظلت تبحث عنهم لكي تحصل على أموالهم؛ لأنها بخيلة جدا".

يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، شارك في بطولته كل من إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإداورد، وأماني كريم، ومريم أمين، وعايدة رياض، وفريدة سيف النصر، وعمر الشناوي، وهو من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل.

وكانت الفنانة فريدة سيف النصر قد عرفت بأدوار الإغراء في فترة الثمانينيات من القرن الماضي، وسبق أن صرحت، بأن الفنانة القديرة هند رستم هي التي رشحتها لأدوار الإغراء في الأفلام.

وقالت في تصريحات تلفزيونية سابقة: "حاولت حذف بعض المشاهد من على محرك الفيديو يوتيوب في بعض الأفلام بعد ما صنفها الجمهور بهذه المشاهد بكلمة الساخنة.