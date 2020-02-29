محمد قنوع يرثي والده المخرج بهذه الكلمات!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعى الفنان السوري محمد قنوع والده المخرج المعروف مروان قنوع أحد رواد المسرح والإذاعة في سوريا الذي توفي صباح اليوم السبت، وكتب محمد قنوع عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك راثيا: "والدي وصديقي وحبيبي المخرج مروان قنوع في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
ويعد مروان قنوع الذي توفي عن عمر ناهز الـ"74" عاما أحد الأعضاء المؤسسين في نقابة الفنانين السورية، وعضوا مؤسسا في فرقة مسرح دبابيس التي أسسها الأخوة قنوع، وبدأ العمل في المسرح وشارك في العديد من الأعمال المسرحية منذ العام 1958 منها "شركة الكل" و"لف ودوران"، "ليلة ما بتتعوض"، "أول فواكي الشام يا فانتوم"، "طرة ولا نقش".
انتقل للعمل مع إخوته في مسرح دبابيس سنة 1974 مع الكثير من الفنانين الكبار، واستمر في هذه الفرقة مشاركا بعدة مسرحيات وصل عددها إلى 55 مسرحية منها "العز للرز" ، "بين حانا ومانا" ، "المنافيخ"، وعمل في إذاعة دمشق مخرجا للبث المباشر منذ أسس برنامج معكم على الهواء عام 1982، كما عمل مخرجا للكثير من المسلسلات الإذاعية والبرامج الإذاعية.
شارك في العديد من المهرجانات العربية، ونال العديد من الجوائز الذهبية والفضية والتقديرية في مهرجانات عربية ودولية.
محمد قنوع
يشار إلى أن ولده الفنان محمد قنوع كان قد نجح في انتخابات نقابة الفنانين عن فرع محافظة دمشق وحصد 191 صوتا قبل أيام، تمكن خلالها من الترشح للمؤتمر العام لنقابة الفنانين كعضو متمم، وسينعقد المؤتمر في الخامس والعشرين من آذار- مارس المقبل. ليسعى مع زملائه ممن رشحوا أنفسهم للمؤتمر وللمجلس النقابي المركزي إلى وضع آلية جديدة في عمل النقابة بسوريا.
من جانب آخر يواصل محمد قنوع حاليا تصوير دوره في مسلسل "حارس الجبل" إخراج سائد الهواري وهو عمل بدوي شامي يجري تصويره في دولة الإمارات، وهو عمل مشترك يجمع عددا من النجوم منهم عبد المحسن النمر، وصبا مبارك، ومنذر رياحنة، ومن سوريا خالد القيش، وجلال شموط، ورهف الرحبي، ونورا العايق إلى جانب محمد قنوع.
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