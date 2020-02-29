المخرج محمد رجب يكشف عن النجوم العائدين لـ "باب الحارة 11"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعلن المخرج السوري محمد زهير رجب خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامته شركة قبنض للإنتاج الفني للإعلان عن الجزء الحادي عشر من المسلسل الشهير "باب الحارة" "وهو من إخراجه وتأليف مروان قاوق، أن هذا العمل سيشهد حضور عدد من أبطال الأجزاء السابقة الذين يعودون لهذا العام منهم زهير رمضان بشخصيته "أبو جودت"، وسحر فوزي بشخصيتها "أم بشير"، ورنا الأبيض بشخصيتها "المحامية جولي".

وأضاف أن الأجزاء المقبلة ستشهد أيضا عودة نجوم آخرين من أبطال الأجزاء التسعة الأولى وستكون هذه العودة بناء على ما تقتضيه الحكاية، كاشفا أن العديد من نجوم الأجزاء التسعة الأولى أبدوا رغبتهم بالعودة إلى العمل في أجزائه المقبلة، مفضلا عدم ذكر أسمائهم حتى لا يتسبب لهم بالإحراج.

وفي تصريح لـ"فوشيا" على هامش المؤتمر الصحافي قال رجب بأن عمليات التصوير ستشهد تصوير جزأين معا هما "11 و12".

وأوضح أن فكرة تصوير جزأين مع بعضهما انبثقت من حرص كادر العمل على المحافظة على حالات الممثلين ليقدموها بشكل مثالي ومن دون أي فوارق، وهي تحافظ على مكونات نجاح العمل من الحالات النفسية للممثلين إلى الديكور وحتى شكل الممثل.

وأضاف المخرج السوري أن الجزء الجديد للمسلسل هو استكمال لرحلة الجزء العاشر التي اهتمت بإنصاف مدينة دمشق والمجتمع الدمشقي والحارة الدمشقية من خلال هذا المسلسل، لكن هذه المرة بتسارع أكبر وبجرأة أكبر والتأكد بالابتعاد عن عملية تشويه المجتمع الدمشقي التي كانت حاضرة ببعض الأجزاء السابقة من العمل.

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وشدد على سعيه مع كادر العمل للخروج بمسلسل يحترم ذائقة المشاهد العربي، واعدا الجمهور بأن يكون أمام دراما مشوقة وممتعة.

رد على الاتهامات

رد محمد زهير رجب خلال المؤتمر الصحافي على ما تعرض له العمل من هجوم في جزئه الفائت، مؤكدا أنها صفحات مغرضة تم إنشاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت انتقاداتها قبل بدء عرض العمل، وكانت تهدف إلى تشويه سمعة العمل وضرب الجهد الذي بذله صناعه عرض الحائط.

دريد لحام

وشهد المؤتمر الصحفي حضور الفنان القدير دريد لحام كضيف للمؤتمر دعته الشركة المنتجة. ليتبين خلال المؤتمر انه لن يكون حاضرا في الجزء المقبل، لكن المخرج ترك الباب مفتوحا لحضوره في الأجزاء المقبلة بقوله : "لنا الفخر في حال وجوده معنا".