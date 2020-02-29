مستند نادر لقضية ضد فريد الأطرش بسبب "عايزة اتجوز"‏

كشف المنتج حسام علوان عن عثوره على مستند نادر يخص الفنان الراحل فريد الأطرش.، ونشر علوان صورة الوثيقة التي عثر عليها أثناء تجواله في سوق الإمام، عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، وكتب معلقًا عليها: "وأنا بقلب في الورق في السوق لقيت ورق القضايا المرفوعة على الفنان فريد الأطرش بصفته منتج فيلم عايزة اتجوز".
فيلم "عايزة أتجوز" إنتاج عام 1952، وهو من تأليف أبو السعود الإبياري، سيناريو وإخراج أحمد بدرخان، الفيلم من بطولة فريد الأطرش، نور الهدى، سليمان نجيب، عبد السلام النابلسي، زينات صدقي، سراج منير، ثريا فخري، سعيد أبو بكر، ليلى الجزائرية.
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