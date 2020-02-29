«The body» يعيد ريشي كابور للشاشات المصرية

بعد غياب أكثر من 20 عاما، يعود نجم الزمن الجميل «ريشي كابور»، بعد غياب طويل على الجمهور المصري بصبحة النجم عمران هاشمي من خلال فيلم «The body» الذي تستعد لطرحه شركة United motion pictures، بدور العرض المصرية ابتداء من الأربعاء 4 مارس المقبل.
الفيلم حقق نجاحا في الهند وبعض الدول الأوروبية، ويعد دورا ومسارا جديدا للنجم عمران هاشمي، ويشاركه البطولة نجم الزمن الجميل ريشي كابور، وهو من إخراج Jeethu Joseph وإنتاج Viacom18 Motion Pictures.
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