عاصي الحلاني يؤجل حفل عيد الأم في عمان

أعلن النجم اللبناني الكبير عاصى الحلانى، تأجيل حفل عيد الام، والذى كان مزعم إقامته في عمان، دون أن يكشف تفاصيل.

وقال الحلانى في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، منذ قليل:" تم تأجيل حفل عيد الأم في عمان إلى موعد آخر يعلن عنه قريبا".

وشارك مؤخرًا الوليد نجل الفنان عاصي الحلاني، والده أغنية "ما لي صبر"، على مسرح الفجيرة في دولة الإمارات، وسط صيحات المتواجدين في مسرح الحفل.

وظهر عاصي على المسرح خلال الاغنية وهو ينزل على قدم نجله ليقبلها، إلا أن نجله أمسك برأسه وقبلها قبل تقبيل ساقه، في مشهد كان مؤثر للغاية خلال الحفل.

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"ما لي صبر" قدمها عاصي في العام 1998 إلى جانب الملحن سمير صفير، ولا زالت من أكثر الأغنيات طلبا عند جمهور عاصي، في كل حفلة يحييها.

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