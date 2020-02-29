تعليق إليسا على انتشار فيروس الكورونا

تتواصل الفنان اللبنانية إليسا، مع الجمهور عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الصور والفيديوهات.

ونشرت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر، تدوينة علقت من خلالها على حالة الخوف التي انتابت العديد من الدول، جراء انتشار فيروس الكورونا، وانتقدت إجراءات السلامة التي اتخدتها لبنان تجاه ذلك المرض.

وكتبت في تدوينتها: " شو هالمرض يللي عم يسكّر حدود الدول عا بعضا، ويخرب بيوت العالم وأشغالها ورح يبلشو أشغال اللبنانيين بكتير دول تتأثر من هالإجراء، وينمنعو يفوتو عليها، والأسوأ إنو دولتنا معتبرة الموضوع كتير عادي ولا أخدة تدابير ولا إجراءات متل ما لازم، كأنو الدني بألف خير، الله يساعد الناس ويحميهن".

يشار إلى أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية جديدة تحمل اسم "عم ثور"، لدعم الشعب اللبناني في ثورته الحالية، من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم‎

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