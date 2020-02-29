جاكي شان يعلق على شائعة إصابته بفيروس كورونا

انتشرت شائعات منذ الخميس تقول إن الممثل الشهير جاكي شان تم حجزه داخل الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا التاجي الجديد "كوفيد-19"، بعد أن شوهد يحيطه بعض ضباط الشرطة في هونج كونج.

جاءت هذه الشائعات بناء على أنه تم وضع أكثر من 50 ضابطًا في المنطقة تحت الحجر الصحي بعد حضورهم حدثًا، اعتقد البعض أن جاكي تشان كان فيه، لكن تم توضيح أنه كان في موقع مختلف يبعد 30 دقيقة عن هذا المكان.

وأمس الخميس، أكد تشان لمحبيه أنه آمن ولم يحتجز في الحجر الصحي، وقال عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأقول شكرًا على اهتمام الجميع.. أنا بصحة جيدة وآمن تماما، ولم يتم احتجازي في الحجر الصحي".

وتابع جاكي شان "تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون عما إذا كنت على ما يرام، حبكم وقلقكم شيء حميم جدا، شكرا لكم.. وتلقيت أيضًا بعض الهدايا الخاصة جدًا من المعجبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت العصيب للغاية، شكرا لكم على الكمامات".

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وأضاف "أنا طلبت من الموظفين التابعين لي أن يتبرعوا من خلال المنظمات الرسمية لمن هم في أمس الحاجة إلى مساعدة.. شكرا لكم".

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