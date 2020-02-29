أحمد فلوكس يتعرض لوعكة صحية وينقل إلى المستشفى

نُقل الفنان أحمد فلوكس إلى إحدى المستشفيات بعد تعرضه إلى وعكة صحية ولم يتم الإعلان عن تفاصيل حالته الصحية حتى الآن

و نشر فلوكس على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» صورة له أثناء تواجده في المستشفى ووضعه “الكانيولا” في يديه

قائلاً على الصورة تحصنت بذي العزة واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الوبا بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير يتمنى موقع كلمتنا الشفاء العاجل للفنان فلوكس

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