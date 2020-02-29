بعد تعرضها لأزمة صحية.. هذا ما قالته هيدي كرم عن شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هيدي كرم، على توجيه رسالة إلى شقيقتها عقب تعرضها مؤخرًا لأزمة صحية.‏

ونشرت هيدي، صورة تجمعهما عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "لما بتحصل أزمة كبيرة في ‏حياتك، وبتبقى على حافة إنك تخسر أعز الناس كل حاجة في الدنيا بتقف وفي لحظة الحياة بتعيد ترتيب نفسها قدام عنيك، والمهم ‏بيصبح مش مهم والمؤلم بيصبح مش مؤلم والمُفرح بيصبح مش مُفرح، وساعتها بتحس إن الأولويات الحقيقية مختلفة خالص عن اللي ‏أنت راسمه وفاهمه".‏

وتابعت: "خلي عينكم دايماً على الأولويات دي.. ما تبخلوش على الناس المهمة في حياتكم بالوقت والمشاعر والحب والتعبير عن ‏الحب ما تبخلوش عليهم بالتشجيع والكلمة الطيبة لأن ببساطة في لحظة الحياة ممكن تخطفهم من بين ايديكم وساعتها مش هيبقى حزن ‏بس على فقدانهم لا كمان هيبقى ندم على كل وقت قصرتوا أو بخلتوا فيه".‏

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وأضافت: "الندم إحساس مؤلم فوق الوصف، خصوصاً لما يكون فات الآوان.. حمد الله على سلامتك يا حبيبتي يا أغلى واحدة عندي ‏في الدنيا دي كلها.. ربنا يخليكي ليا ولكل الناس اللي بيحبوكي وما يقدروش يكملوا مشوار الحياة من غيرك".‏

يذكر أن، الفنانة هيدي كرم شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسلي "الزوجة 18"مع حسن الرداد و"كلبش 3" مع أمير كرارة.