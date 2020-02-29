منة شلبي وسوسن بدر يحضران العرض المسرحي"علاء الدين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة منة شلبي وسوسن بدر والمنتجين هشام عبد الخالق وعصام شعبان، مساء أمس الجمعة، على حضور العرض المسرحي"علاء الدين".

ونشر الفنان محمد جمعة، صورة تجمعه معهم، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "من أجمل ليالي مسرحية علاء الدين، منة شلبي وسوسن بدر والمنتج هشام عبد الخالق والمنتج عصام شعبان".

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وكانت الفنانة شيري عادل، قد حرصت على حضور المسرحية أول أمس الخميس، لتهنئة أبطالها ومخرجها.

مسرحية"علاء الدين"، أول مسرحية تستخدم تقنية الهولوجرام، وأحدث التقنيات الحديثة والمعروفة، ويشارك في بطولتها: أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، كريم عفيفي، ومن إخراج مجدي الهوارى.