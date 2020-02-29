الليلة.. جمعية محبي الأطرش تكرم آمال رمزي

تقيم جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، احتفالية لتكريم الفنانة آمال رمزى فى السابعة من مساء اليوم السبت.

ومن المقرر ان يحضر عدد كبير من نجوم الفن منهم : "مديحة حمدي، مصطفى الدمرداش، سيف عبد الرحمن، قيس عبد الفتاح"، ولفيف من أبناء زمن الفن الجميل،

ويقدم نخبة من المطربين والمطربات، باقة متنوعة من أغانى الموسيقار فريد الأطرش وكبار نجوم الطرب، كما يلقى عدد من الشعراء أحدث قصائدهم.

عملت الفنانة أمال رمزي مع كبار النجوم فى عالم الفن، وبلغ رصيد أعمالها ٣٠ مسرحية، منها

" البجامة الحمراء، حكاية 3 بنات، وحب ورشوة ودلع، وواحدة بواحدة، والكلامنجية، وعبود عبده عبود، الطرطور، والزوج أول من يلعب، وإزاى الصحة"، كما بلغ رصيدها السينمائى ٢٧ فيلم منهم "سفاح النساء، والقرادتي، والتوت والنبوت، البعض يذهب للمأذون مرتين، للرجال فقط، بديعة مصابني، أصعب جواز، تحدي الأقوياء، فتوة الناس الغلابة" ومن المسلسلات "الكهف والوهم والحب، أيام المنيرة، النهر والحب، بابا نور".