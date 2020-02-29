الليلة.. ياسمين كساب ضيفة مني أبو الغيط على شاشة النيل للدراما

تحل الفنانة ياسمين كساب، ضيفة علي شاشة النيل للدراما، مساء اليوم، السبت، في تمام الساعة التاسعة مساء علي الهواء مباشرة، مع الإعلامية مني أبو الغيط من خلال برنامج "مساء الفن".
عبدالعزيز" مع النجم عمرو سعد، وآخرها "شبرا مية" للفنان أحمد السعدني، وعدد آخر من الأعمال.
ومن المقرر أن تتحدث "كساب" عن مشاريعها الفنية الجديدة، وأهم المحطات الفنية التي قدمتها خلال الفترة القليلة الماضية، وستتطرق كساب للحديث عن المسلسلات التي شاركت فيها مثل "شربات لوز" مع النجمة يسرا، "شارع
الجدير بالذكر أن برنامج "مساء الفن" يعرض يوميا علي شاشة النيل للدراما من الساعة الثامنة مساء إلي العاشرة علي الهواء مباشرة، إعداد الكاتب الصحفي أشرف شرف.
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