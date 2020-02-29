ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​هيدي كرم​ صورة لها برفقة اختها، وجّهت من خلالها رسالة لها بعد مرورها بأزمة صحية.

وعلّقت كرم على الصورة قائلة: "لما بتحصل أزمة كبيرة في ‏حياتك وبتبقى على حافة إنك تخسر أعز الناس كل حاجة في الدنيا بتقف وفي لحظة الحياة بتعيد ترتيب نفسها قدام عنيك والمهم ‏بيصبح مش مهم والمؤلم بيصبح مش مؤلم والمُفرح بيصبح مش مُفرح وساعتها بتحس إن الأولويات الحقيقية مختلفة خالص عن اللي ‏أنت راسمه وفاهمه".‏

وتابعت: " خلي عينكم دايماً على الأولويات دي .. ما تبخلوش على الناس المهمة في حياتكم بالوقت والمشاعر والحب والتعبير عن ‏الحب ما تبخلوش عليهم بالتشجيع والكلمة الطيبة لأن ببساطة في لحظة الحياة ممكن تخطفهم من بين يديكم وساعتها مش هيبقى حزن ‏بس على فقدانهم لا كمان هيبقى ندم على كل وقت قصرتوا أو بخلتوا فيه".‏

وختمت: "والندم إحساس مؤلم فوق الوصف خصوصاً لما يكون فات الأوان .. حمد الله على سلامتك يا حبيبتي يا أغلى واحدة عندي ‏في الدنيا دي كلها.. ربنا يخليكي ليا ولكل الناس اللي بيحبوكي وما يقدروش يكملوا مشوار الحياة من غيرك".‏

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كانت هذه تفاصيل خبر هيدي كرم برفقة اختها وهذا ما قالته لها بعد أزمتها الصحية-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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