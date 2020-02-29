بعد شائعة إصابته بكورونا..جاكي شان يتوجه بكلمة لمحبيه

ميرنا وليد - بيروت - بعد الشائعات التي صدرت عن إصابة النجم العالمي ​جاكي شان​ بفيروس كورونا، وتأكيد وسائل الإعلام أنه بصحة جيدة، أصدر النجم العالمي بياناً رسمياً موضحاً فيه التفاصيل.

وورد في البيان:"أريد استغلال الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم، أنا في صحة جيدة جدا وآمن، ولم أخضع للحجر الصحي، لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير، حبكم وقلقكم أثلج صدري شكرا! لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا، شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني، لقد طلبت من طاقمي أن يجمع تبرعاتكم ويهبها عبر المنظمات الرسمية، لمن يحتاجها فعليا".

وكانت قد صدرت الشائعات بعد أن زعم البعض أنهم شاهدوا جاكي شان برفقة ضباط شرطة في هونغ كونغ، بالتزامن مع أخبار أنه تم وضع أكثر من 50 ضابطا صينيا في الحجر الصحي، وذلك بعد حضورهم حدثا.

وسرعان ما تم توضيح الأمر أن جاكي شان كان متواجدا في موقع مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذي انتشر فيه الفيروس.