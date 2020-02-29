خاص الفن- الشرطة الفرنسية تحقق مع كارول سماحة وجاد شويري

ميرنا وليد - بيروت - أثارت الفنانة ​كارول سماحة​ والفنان والمخرج ​جاد شويري​ جدلا كبيرا أثناء تصوير أحدث فيديو كليب لها "مش هعيش" في باريس حيث تم التحقيق معهما من قبل رجال الشرطة الفرنسية.

وبالتفاصيل، وفي أحد المشاهد التي طلب فيها جاد من كارول تمثيل دور المرأة التي تحاول الانتحار وبينما هي تقف على الشرفة وهو على الشرفة التي تقابلها ليلتقط المشهد ، اعتقد المشاة تحت تلك الشرفة أنها فعلا تحاول الإنتحار فراحوا يطلبون منها عدم القيام بذلك وتزامنا مع تلك اللحظات تدخل رجال من الشرطة الفرنسية ودخلوا المنزل للتحقيق معها، فأكدت كارول ومعها جاد ان الموضوع ليس الا تمثيل مشهد خاص بالفيديو كليب وقدم بدوره الاثباتات من خلال ورقة التصريح بالتصوير وتحول الجو الى جو فكاهي بعد أن عرف الناس كما الشرطة أن الأمر هو مجرد لقطة تصوير.

والجمهور بإنتظار هذا التعاون المنتظر بين كارول وجاد فكل منهما عرف بأفكاره الخارجة عن المألوف في الفن الذي يقدمانه فكيف ستكون نتيجة هذه الخلطة الفنية؟