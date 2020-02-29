صافيناز تركب على الحمار وتواجه سخرية كبيرة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة الاستعراضية المصرية ​صافيناز​ على صفحتها الخاصة مقطع فيديو جديد يظهر ركوبها على الحمار، وذلك خلال تصويرها احد اعمالها في احدى المناطق الريفية.

وتلقت صافيناز حملة سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره ان صافيناز كانت قد نشرت مؤخرا صوراً من زفافها على الممثل المصري مصطفى شعبان، وإكتفت بالتعليق بكتابة إسميهما مع علامات الحب والعريس والعروس، ما اثار حينها جدلا كبيرا بين الجمهور، ليتبين لاحقاً أنها مشاهد من مسلسلهما "أبو البنات" الذي عرض منذ 4 سنوات.

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