تراند اليوم : سيرين عبد النور تستعين بابنة شقيقتها في “دانتيل

احتفلت الديفا سيرين عبد النور بعيد ميلادها وسط أسرة مسلسلها الدرامي الجديد “دانتيل”، الذي تواصل تصوير مشاهدها فيه تمهيداً لعرضه ضمن المنافسة الرمضانية لعام 2020.

و نكشف أسراراً خاصة بنجمة “دانتيل”، وما الذي ستفاجئ به جمهورها في المسلسل الجديد؟

ابنة سيرين

بدأت “إلسا ماري” ابنة شقيقة سيرين عبد النور عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس، تصوير مشاهدها الأولى ضمن أحداث مسلسل “دانتيل” أمام نجمة العمل وخالتها سيرين عبد النور، حيث من المفترض أن تجسّد شخصية ابنتها ضمن الأحداث.

وقد علمت نواعم أن اختيار مخرج المسلسل المثنّى صبح وقع على إلسا لتجسّد شخصية ابنتها ضمن الأحداث للتشابه الكبير بينهما؛ فهي تملك نفس ملامح سيرين عبد النور من ناحية الشعر الأسود ولون البشرة، ما جعلها مناسبة للدور ضمن حلقات المسلسل.

ولم تخلُ الكواليس من تعليمات سيرين لإلسا حتى تساندها في أولى تجاربها التمثيلية، أمّا شقيقة سيرين، فتحرص على الحضور الدائم في كواليس التصوير مع ابنتها إلسا في أولى تجاربها التمثيلية.

عيد ميلاد الفانز

يُذكر أن فانز سيرين من كلّ الدول اجتمعوا قبل أيّام للاحتفال بنجمتهم المفضّلة التي لم تتأخر عن موعدها معهم لرغبتها في توصيل رسالة حب وتقدير لمحبتهم، كما فوجئت سيرين بعيد ميلاد آخر أثناء وجودها في حفلها الغنائي الأخير بالأردن قبل أيام.

ملايين سيرين

الجدير بالذكر أن أغنية “ليلة” التي أطلقتها سيرين عبد النور قبل فترة، قد حققت المليون الأول عبر اليوتيوب قبل ساعات، كما تقترب من المليون الثاني عبر تطبيق أنغامي لتحتلّ الصدارة في المنافسة الغنائية لهذا الموسم بين مطربات الوطن العربي.