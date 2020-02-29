تراند اليوم : الفنانة الكويتية ” لولوة ” تكشف سبب محاولتها الانتحار وتجهش بالبكاء (فيديو)

أجهشت الفنانة الكويتية لولوة الملا بالبكاء عندما استعادت فترة سيئة مرت بها في حياتها، قالت إنها كانت مضطربة نفسيًا لدرجة جعلتها تفكر في الانتحار.

وكشفت الملا في لقاء مع برنامج ”السندريلا“ الذي يبث عبر قناة atv الكويت، تفاصيل محاولتها الانتحار قائلة إنها وصلت لمرحلة عمرية معينة ظلت تسأل فيها نفسها عن سبب تعرضها لبعض الأحداث التي لم تكن راضية عنها.

وقالت إنها بعد فترة من التفكير قررت التخلص من حياتها ومحاولة الانتحار، منوهة أن أهلها تواجدوا بجانبها في هذه الفترة واستطاعوا منعها من ذلك وأنقذوها من الموت.

وأضافت أن كل إنسان تأتي عليه فترة في حياته يكون ضعيفًا ونفسيته سيئة، فيبدأ التفكير في إنهاء الحياة، منوهة إلى أنها تعرضت لاكتئاب شديد وكانت مضطربة نفسيًا: ”حاولت الانتحار وما كنت بروحي كان وياي أهلي وتعديت هالمرحلة“.

وأوضحت لولوة أنه توجد لديها طاقة كبيرة تتمنى استغلالها على أرض الواقع، لافتة إلى أنها لم تنم بشكل جيد منذ ستة أشهر وتعاني أزمة في النوم وراحة البال.

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وقالت إنها دائمًا ما تستيقظ على كابوس يفزعها من نومها بشكل يومي، وإنها دائمًا ما تحاسب نفسها قبل النوم، حتى أنها تتمتع بميزة ”جلد الذات“ بسبب خوفها من الفشل في عملها ودائمًا ما تطارد أحلامها والعكس.

وأكدت الملا أن والدتها تعرضت لظلم كبير عندما رفضت الزواج مرة أخرى بعد الانفصال عن والدها وهي بعمر العامين وتفرغت لتربيتها وشقيقها، منوهة أنها حاليًا لا تمانع في زواج والدتها وتريد لها أن تستأنس في حياتها برجل كونها لا تستطيع التواجد بجانبها طوال الوقت.

وذكرت أنها تعلمت اللغة الإنجليزية من زوجة والدها التي تحمل الجنسية الفلبينية، منوهة أنها حتى الآن لم تحصل على الجنسية الكويتية كما أنها لا ترغب في ذلك، متابعة: ”لا أعتقد أنها تريد حمل الجنسية الكويتية خاصة وأنها لم تحصل عليها حتى الآن“.

وقالت لولوة الملا إنها تطمح الوصول للعالمية من خلال التمثيل في هوليوود، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تُرسل فيديوهات ومقاطع لبعض المسؤولين كي يتم قبولها في أحد الأعمال قريبًا.