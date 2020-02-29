كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 10:58 صباحاً - بعد غياب طويل عن الشاشة الصغيرة، استضاف برنامج “منا وجر” مع الاعلامي بيار رباط الإعلامية جومانا بو عيد التي كشفت عن حملها بتوأم بعد مرور أكثر من 7 سنوات على زواجها من رجل الأعمال سايد فنيانوس. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد 7 سنوات من الزواج.. جومانا بو عيد تنتظر توأم وتستعرض حملها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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