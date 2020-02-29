إبنة حلا شيحة تخطف القلوب بجمالها.. هل تشبه والدتها!

كتب امير فتحي في السبت 29 فبراير 2020 10:58 صباحاً - شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها على تطبيق “انستغرام” بصورة جديدة لها برفقة ابنتها الصغيرة عائشة التي خطفت الأنظار بجمالها.



ولفتت البنت الصغرى للنجمة المصرية الأنظار بملامحها الجميلة والتي تشبه الى حدّ كبير ملامح والدتها، لافتين الى أنها مشروع فنانة جديدة في المستقبل.

وظهرت حلا باطلالة شتوية، واكتفت ببعض اللمسات الرقيقة من البلاشر مع أحمر للشفاه باللون الزهري. وتركت شعرها البني الناعم منسدلًا على كتفيها.

يذكر أن للنجمة المصرية أربعة أطفال “هنا وخديجة وأحمد وعائشة” من زواجها السابق وهم يقيمون بشكل دائم مع والدهم في كندا بعد خلعها للحجاب وإعلان طلاقها وعودتها للفن.