دويتو غنائي يجمع الأمير هاري ونجم الروك بون جوفي

السبت 29 فبراير 2020

انضم الأمير البريطاني هاري إلى نجم الروك جون بون جوفي لتسجيل أغنية في استوديوهات "آبي روود" الشهيرة بالعاصمة لندن من أجل دورة ألعاب "إنفيكتاس".



ونشر حساب "أنستقرام" الرسمي الخاص بهاري مقطعاً مصوراً لبون جوفي وهو يتحدث مع الأمير البريطاني لبدء الغناء، فيما وقف الاثنان أمام الميكروفون في الاستوديوهات التي كان يستخدمها فريق "بيتلز"، وكانت مصدر إلهام لعنوان ألبوم الفريق "آبي روود" الصادر عام 1969 .

وانتهى المقطع الذي نُشِر، الجمعة، فيما بدا أن هاري وبون جوفي اللذين كانا يرتديان سماعات أذن، على وشك الشروع في الغناء.

وكتب هاري على "أنستقرام": "لقد قلت سوف أجرب.. انتظروا المزيد يأتي لاحقاً".

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وأسس هاري (35 عاماً) ألعاب إنفيكتاس في عام 2014 وهي مسابقة رياضية دولية لأفراد الجيش المصابين أو المرضى من الرجال والنساء.

وكان بون جوفي (57 عاماً) يخطط لإعادة تسجيل أغنية "أن بروكين" مع هاري والفرقة الغنائية الخاصة بألعاب إنفيكتاس.

ونشرت مؤسسة ألعاب إنفيكتاس في تغريدة صوراً لهاري وهو يلتقي الفرقة الغنائية، الجمعة، وصوراً لهاري وبون جوفي جالسين معاً عند وحدة المزج الخاصة بتسجيل الصوت وإعادة إنتاجه.

وأضافت المؤسسة أن الفرقة وبون جوفي "كانا يتدربان ويسجلان طوال يوم الخميس".