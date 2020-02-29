شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الذهب في السوق اليمنية.. تعرف على آخر الأسعار والان مع التفاصيل

السبت 29 فبراير 2020 تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم السبت، ارتفاعا مستمرا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.

وفيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي: الوحدة ريال يمني دولار أمريكي Advertisements الذهب عيار 24 554. 35 ريالًا 53.87 $ الذهب عيار 22 32.5900 ريالًا 49.38$ الذهب عيار 21 31.112 ريالات 47.14 $ الذهب عيار 18 26.664 ريالاً 40.4$ أوقية الذهب 1.105.500 ريالاً 1675$

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