مرض عادل إمام يثير قلق متابعيه

متابعة بتجــــــــــرد: منح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية في دورته الـ68، جائزة “الريادة السينمائية” للممثل عادل إمام.

وتسلّم الجائزة ابنه المخرج رامي إمام، الذي أوضح أن غياب والده بسبب إصابته بنزلة برد، ما أثار قلق جمهوره خصوصاً بعد تردّد أخبار مرضه في الفترة الأخيرة.

وأقيمت هذه الدورة في قاعة النيل بالآباء الفرنسيسكان، وأهديت إلى روح المخرج سمير سيف تقديراً لمشواره الفني وعطائه السينمائي.