عبد الحليم كركلا: عاصي الحلاني نجم كل الأجيال

متابعة بتجـــــــــرد: أبدى عميد المسرح اللبناني ومؤسس “مسرح كركلا” عبد الحليم كركلا إعجابه بشخصية عاصي الحلاني الفنية بين نجوم جيله.

وفي لقاء تلفزيوني معه يعود إلى عام 2014، قال “كركلا” أن صوت فارس الغناء العربي يحمل ثلاثة أبعاد، حيث يبرع في غناء الأغنيات التراثية والأغاني الحديثة للجيل الحالي بالأضافة إلى الأغاني التي ستناسب الجيل القادم، في إشارة منه إلى أن “الحلاني” يملك كل المقومات الفنية التي تسمح له بمرافقة جميع الأجيال.

وانتشر المقطع المصوّر الذي يظهر فيه عبد الحليم كركلا، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث أعاد نشره عدد كبير من المغردين الذين أعربوا بدورهم عن محبّتهم الكبير لفارس الغناء العربي.

تجدر الإشارة إلى أن عبد الحليم كركلا أسّس أول مسرح عربي راقص، “مسرح كركلا”، وقدم أعماله على أهم مسارح العالم مثل مسرح “الكارنغي هول” في نيويورك و”الكندي سنتر” في واشنطن، وفي لوس أنجلس “باسادينا سيفيك سنتر”، و في ديترويت على مسرح “فورد إديتوريوم”، وسادلرزويلز في لندن، ومسرح الشانزليزيه ومسرح “الألمبياد” في باريس وغيرها، كما كان للفرقة جولات وصولات في كل العالم العربي.