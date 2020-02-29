أحلام.. مفاجأة سمرات الثمامة في الرياض

متابعة بتجــــــــــرد: تحيي النجمة الإماراتية أحلام أمسية غنائية ساهرة ضمن فعاليات “سمرات الثمامة” في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تلتقي” نجمة الخليج الأولى”، الجمهور في محمية الملك خالد الملكية، مساء يوم 6 آذار/مارس، حيث ستقدّم باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

وسيشارك إلى جانب أحلام في هذه الأمسية الطربية كل من الفنان عبدالله الرويشد والفنان مساعد البلوشي.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت في الفترة الأخيرة الماضية أغنيتين، الأولى تحمل اسم “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي،ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، والثانية بعنوان “أنا مدري عن الناس” من كلمات الأمير البدر وألحان الموسيقار طلال.