هل أصيب عادل إمام بفيروس كورونا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تغيّب الفنان المصري عادل إمام، عن حفل افتتاح الدورة الـ 68 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، والذي كان مقررًا أن يحضره أمس الجمعة، إلا أنه أوفد نجله المخرج رامي إمام ليتسلم بالنيابة عنه جائزة الريادة السينمائي التي منحها له المهرجان تقديرًا لعطائه الفني الطويل.

وفسّر رامي إمام، خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع "اليوتيوب"، بعد صعوده على المسرح أسباب عدم حضور والده، حيث كشف عن تعرض والده لأزمة صحية تمنعه من مغادرة المنزل، موضحًا أنه يعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة، مداعبًا الحضور بالقول: "بس مش كورونا الحمد لله دي نزلة برد بس شديدة شوية".

وأضاف رامي إمام: "أنا مبسوط جدًا إني موجود مع حضراتكم وسط ممثلين كبار وعظام، الحقيقة أستاذ عادل عنده برد شديد جدًا وموكلني أكون موجود النهاردة وبيشكر حضراتكم وبيشكر أبونا والمركز الكاثوليكي على التكريم ده شرف كبير جدًا لينا، شكرًا".

وينظم المركز الكاثوليكي هذه الدورة بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، وتم إهداؤها إلى روح المخرج سمير سيف تقديرًا لمشواره الفني وعطائه السينمائي وتستمر حتى 6 مارس المقبل، ومُنح جائزة الريادة السينمائية بجانب عادل إمام، كل من الفنانة نيللي والفنانة شيرين والفنان صلاح عبدالله والفنان أشرف عبد الغفور.

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وواصل المخرج المصريّ رامي إمام، تحدّيه للشائعات التي تنال من والده الزعيم عادل إمام، بشأن حالته الصحية خلال الفترة الحالية، من خلال انشغاله بتصوير مسلسل "فالنتينو" المقرر عرضه في رمضان المقبل.

وبعد تداول صورة مُسرّبة لعادل إمام من كواليس تصوير المسلسل، عقب انتشار شائعة وفاته، شارك رامي إمام الجمهور عبر حسابه الشخصيّ على "إنستغرام" مقطع فيديو ظهر فيه الزعيم بجواره ممسكًا بـ"سجارة"، والسّيناريو الخاصّ بالعمل، وقال في الفيديو: "بصوا يا جماعة مين جنبي، الزعيم بيذاكر، بيحفظ دوره، مفاجأة"، لينهي بذلك الجدل المثار حول الحالة الصحية للفنان الكبير.

ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل، وتفاعل معه العديد من المتابعين، وكان أكثر ما لفت انتباه المعلّقين، قيام الزعيم بالتدخين رغم تقدّمه في العمر، مشيرين إلى أنّه يجب على أسرته الحرص بشكل أكبر على حالته الصحيّة وعدم السّماح له بالتدخين في هذه السّنّ.

يُذكر أنّ مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، ويشارك في البطولة إلى جانب الزعيم عادل إمام كلّ من: دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين.

ويقدّم عادل إمام، ضمن أحداث مسلسل "فالنتينو" شخصيّة رجل أعمال، صاحب مجموعة مدارس دولية يُدعى "نور عبد المجيد فالنتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفيّة عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقيّ اجتماعيّ.