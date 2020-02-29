جاكي شان يحسم أمر إصابته بفيروس كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حسم النجم الصيني العالمي جاكي شان، أمر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ودخوله الحجر الصحي، مبينا أنه بصحة جيدة ولا حقيقة لما يثار حول إصابته، وأضاف أنه آمن ويوجه الشكر لكل من اهتم لأمره.

وأصدر الممثل الصيني الشهير، بيانا نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ردا على هذه الشائعة فقال: "أولا: أود اغتنام الفرصة لقول (شكرا) لكل من اهتم بي، أنا بصحة جيدة جدا وآمن ولم أخضع أو أدخل الحجر الصحي".

وأضاف جاكي شان في بيانه قائلا: "لقد تلقيت العديد من الرسائل من الأصدقاء يسألون إذا كنت بخير أم لا، حبكم وقلقكم أثلج صدري شكرا! لقد تلقيت أيضا بعض الهدايا الخاصة جدا من المحبين في جميع أنحاء العالم خلال هذا الوقت الصعب جدا".

وأردف جاكي شان قائلا: "شكرا على الكمامات، تفكيركم بي وصلني طلبت من طاقمي الجميل أن يتبرع بعطفكم من خلال المنظمات الرسمية".

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وكان تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي أنباء خلال الساعات الماضية تفيد بإصابة الممثل الصيني جاكي شان بفيروس "كورونا"، فيما انتشرت هذه الأنباء بكثافة بعد أن زعم البعض أنهم شاهدوه وهو بصحبة ضباط شرطة في هونغ كونغ، وذلك تزامنا مع ورود تقارير صحفية تفيد بأنه تم وضع أكثر من 50 ضابطا صينيا في الحجر الصحي، بعد حضورهم إحدى الفعاليات وأن جاكي شان كان بالقرب من موقعهم.

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وكان ظهر جاكي شان في أكتوبر الماضي على هامش احتفالية توزيع جوائز "منتدى صناع الترفيه" التي نظمتها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بفندق "ريتز كارلتون"، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.

وطالب النجم العالمي جاكي شان، وقتها هيئة الترفيه بتصوير فيلم "أكشن" جديد في المملكة العربية السعودية؛ إذ نشر الإعلامي مصطفى الأغا، مقطع فيديو لجاكي شان عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر"، وثق من خلاله لحظة ما طلبه النجم العالمي، وذلك على هامش تكريمه مع نجوم من مصر والعالم العربي ونجوم من دول العالم المختلفة في حفل جوائز صناع الترفيه في منتدى صناعة الترفيه بموسم الرياض.

وأوضح جاكي شان، أنه قد يأتي إلى السعودية في المرة القادمة برفقة فريق التصوير الذي سيعمل على فيلمه الجديد، وذلك في إطار حديثه الجاد الذي يعبر عن مدى سعادته بما رآه من تطوير وتغيير كبير شهدته المملكة العربية السعودية.

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