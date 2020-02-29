الدمية كين يعبر عن مخاوفه من فيروس كورونا.. ماذا فعل لتجنب الإصابة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - عبر البرازيلي رودريجو ألفيس، مدمن الجراحات التجميلية والمعروف باسم "الدمية كين" والذي خضع مؤخرًا لعملية تحويل جنسه وتأنيث الوجه في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر عن مخاوفه من فيروس "كورونا".

وغطى الدمية كين الذي لقب نفسه حاليًا بعد التحويل بـ"رودي ألفيس" وجهه بقناع بينما كان يحمي نفسه من فيروس "كورونا" خلال زيارة لميلانو يوم الجمعة.

وقال رودي، 36 عامًا، لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أخشى على حياتي" حيث أُجبرت على الانتقال إلى إيطاليا التي هي واحدة من أكثر المدن تضرراً في أوروبا وسط الوباء؛ العمل التلفزيوني في اللحظة الأخيرة.

وعلى الرغم من مخاوفه من الإصابة بالفيروس، صمم رودي على عرض نتائج عملياته الأخيرة وإظهار ملامح جسده بعد التحويل، حيث ارتدى سترة من الجينز بحزام أبيض عند الخصر.

وأكمل إطلالاته بزوج أنيق من الأحذية البيضاء ومانيكير أبيض مطابق وأسدل خصلات شعره الشقراء على ظهره وأضفى لمسة ساحرة من الماكياج، لكنه غطى معظمه بقناع أسود واقي.

وكان قد كشف ألفيس عن نتائج آخر عملية جراحة أنثوية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد العملية الجراحية التي وصفها بأنها الجراحة "الأكثر إيلامًا" التي قام بها حتى الآن.

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وتظهر الصور التي خلفت العملية، وجهه المضطرب للغاية والضمادات والكدمات في وجه، ولكن يبدو أن التورم الأولي بدأ في الانخفاض بشكل طفيف.

وفي الصورة كانت عيون الدمية كين لا تزال مصابة بكدمات وتورم، لكن يبدو أن شكل وجهه الجديد يتشكل بعد العلاج.

وكان رودريجو ألفيس، أعلن في وقتٍ سابق، عن توجّهه إلى أنتويرب، بلجيكا لضبط الفك والجبهة والعظام المحيطة بالعيون في محاولة لإضفاء مظهر أنثوي على وجهه، وأشار "رودي"، إلى أنه يعتبر نفسه ولد من جديد كامرأة متحولة جنسيًا.

وقالت لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إرادة الله بالنسبة لي أن أكون أنثى، أشعر وكأنه أراد أن يستخدمني كأداة لتعليم الآخرين حول الشعور بالتحول".

وأضاف أنه تمنى لو بدأ رحلته للانتقال مبكرًا، بدلاً من إنفاق أكثر من 788 ألف دولار على الجراحة التجميلية لمحاولة الشعور بالراحة كرجل.